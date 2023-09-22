Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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В Минобороны отчитались об успешном уничтожении вражеского дрона.

В Белгородской области пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по региону. Об этом рассказали в Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области сбит беспилотник самолетного типа. Все обстоятельства уточняются.

«22 сентября около 17:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Приграничные регионы РФ также подвергаются атакам ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танк ВСУ обстрелял село в Брянской области.