Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью

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Киевский режим попытался атаковать территорию РФ днем 22 сентября.

В небе над Курской областью сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Известно, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать российский регион примерно в 15:30 по московскому времени. Совершить террористическое преступление не вышло — беспилотники были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«22 сентября около 15:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow.