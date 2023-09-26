«С чего у вас будет все хорошо?»: Дайнеко верит в то, что ее песни сбываются

Виктория Дайнеко верит в то, что ее песни могут сбываться

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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По мнению певицы, музыкальные композиции могут запрограммировать человека на определенные события.

Виктория Дайнеко верит в то, что ее песни могут сбываться. Об этом певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

По признанию Дайнеко, в своем творчестве она старается реже выбирать грустные песни про любовь, не считая тех ситуаций, когда ей действительно разбивают сердце. Например, в тот момент, когда она записывала песню «Сотри его из memory», артистка страдала по одному из своих возлюбленных, и просто-напросто решила перенести переполняющие ее эмоции на бумагу.

«А так, в целом, если у меня, например, все хорошо на душе, я не выбираю грустные песни о любви, потому что я действительно считаю, что они могут сбываться», — делится певица.

Виктория Дайнеко сравнила музыкальные композиции с мантрой, будучи уверенной, что они могут запрограммировать человека на определенные события. Ведь если каждый день повторять себе что-то негативное, то оно непременно сбудется.

«Представляете, вы каждый день поете грустные песни о любви. С чего у вас будет все хорошо?» — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Дайнеко подчеркнула важность создания доброго контента.