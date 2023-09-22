Вот он, собственной персоной: за что задержан «бывший» Волочковой Дмитрий Дюран

Фото, видео: Личный архив Анастасии Волочковой; 5-tv.ru

Пострадавшие партнеры уверены — они стали жертвами мошеннической схемы.

В Москве задержали еще одного экс-жениха Анастасии Волочковой. Бизнесмена-кондитера подозревают в крупном мошенничестве. Причем поймать его помогли инвесторы, которых он убедил вложиться в свой бизнес. Но обманул на сто миллионов. Все подробности этой громкой истории — у корреспондента «Известий» Татьяны Балыкиной.

Игры в прятки закончились, вот он — Дмитрий Дюран собственной персоной. В компании партнеров по бизнесу он чувствует себя явно не в своей тарелке. А как иначе, когда каждому из них задолжал крупную сумму, после чего сбежал. Несколько месяцев находился в федеральном розыске и скрывался от следственных органов. Найти и задержать его удалось в столичном ресторане на Малой Бронной.

Дмитрий Дюран — личность хорошо известная. Когда-то он был возлюбленным балерины Анастасии Волочковой. Популярность бывшей подруги и связи в кругах звезд шоу-бизнеса помогли начинающему кондитеру организовать собственное дело.

«Он дал объявление о том, что собирает инвестиционные средства для развития его компании, а именно — кондитерской, под разный процент. Кому-то он обещал 5%, а кому-то даже 15% в месяц, а не в год», — рассказал пострадавший индивидуальный предприниматель Виталий Мухортов.

Виталий — один из тех, кто поверил кондитеру и инвестировал в перспективный проект. Вместе с ним в бизнес Дюрана вложились больше 40 предпринимателей со всей России. Их взносы начинались от 500 тысяч и доходили до 10 миллионов рублей. На эти деньги бизнесмен открыл производство сладостей — фирму «Фэмили десерт».

Спустя пару месяцев у партнеров появились первые сомнения в честности кондитера. Обещанные дивиденды никто из них не получил. Тогда инвесторы решили своими глазами взглянуть на производство. Производственный цех не оправдал их ожиданий.

«Вот прибор для изготовления вафелек — у меня дома такой есть. Это несерьезно», — возмущались инвесторы.

Цех, на который Дюран обещал потратить все собранные средства, больше напоминал кухню провинциальной забегаловки, оснащенную самым дешевым оборудованием, какое только можно найти. На что ушло 100 миллионов рублей — инвесторы так не поняли. Спустя пять месяцев после открытия предприятие завершило свою работу. Вкладчики остались ни с чем, а сам кондитер скрылся.

Пострадавшие партнеры уверены — они стали жертвами мошеннической схемы. И замешан в этом не только Дмитрий Дюран, но и его бывшая жена Кристина.

«Она (жена Дюрана), они фиктивно развелись, у них есть общий ребенок. Лично у меня и у всех инвесторов есть выписки, как Дюран Дмитрий, этот персонаж, через свое ИП перенаправлял денежные средства своей бывшей жене», — рассказал пострадавший инвестор Гор.

Сейчас бывший жених Анастасии Волочковой задержан и находится в Пресненском отделе полиции, откуда его должны будут этапировать в Нижний Новгород. Там в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось, что история со столичной кондитерской — уже третий эпизод в сомнительной бизнес-биографии Дмитрия Дюрана. Ранее он был известен под другой фамилией — Яшин, и давно находился в федеральном розыске.