Три кита: в каких странах россияне чаще всего покупают недвижимость и почему

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; Reuters / Xinhua News Agency; Anadolu Agency; Core News; 5-tv.ru

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Кто-то приобретает жилье за рубежом для переезда, а кто-то — чтобы сохранить, а по возможности и приумножить деньги. Но какую страну выбрать?

У россиян есть три государства, в которых они чаще всего покупают недвижимость, — это Объединенные Арабские Эмираты, Греция и Турция. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал эксперт по недвижимости Магомед Абубакаров.

Лидером этой тройки является Дубай. По словам эксперта, это самая стабильная инвестиционная площадка, потому что там низкое налогообложение и хороший инвестиционный климат.

«Сегодня вы покупаете квартиру, через пару месяцев продаете и „навариваетесь“. Есть логистические цепочки перевода денег, можно даже дистанционно купить квартиру. И, конечно, налоговые издержки. все это делает Дубай более благоприятной инвестиционной площадкой», — объяснил Абубакаров.

Второй по востребованности стала Греция. Примерно год назад на этом месте была Турция, однако, как объяснил эксперт, после землетрясений и экономических факторов динамика пошла в сторону Греции.

«Люди опасаются турецкой недвижимости. Регион хорош тем, что там можно сидеть на удаленке и неплохо жить, но недвижимость там дорожает, как и все в Турции. Инфляция просто съедает все. В этом плане инвесторы смотрят на Грецию», — сказал Абубакаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянам приобрести жилье за счет государства.