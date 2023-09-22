Улетела в Италию: почему звезда «Дома-2» Ольга Орлова покинула Россию

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая собралась в поездку не одна.

Телеведущая и певица Ольга Орлова призналась поклонникам на своей странице в социальных сетях, что устроила супругу неожиданный подарок на день рождения. Звезда организовала романтическую поездку в Италию — исключительно на двоих.

Экс-солистка «Блестящих» заявила, что долгожданное путешествие уже началось. Все оплатила и организовала для любимого именинника сама Ольга.

«Это мой подарок мужу на день рождения», — уточнила исполнительница.

Прежде женщина рассказывала, что первая встреча с супругом Валерием, который старше ее на десять лет, состоялась в одном из столичных ресторанов. Однако их роман завязался не сразу. Пару месяцев Орлова присматривалась к своему ухажеру, а после двух лет отношений, они решили пожениться.

К слову, Орлова признавалась публике, что в их отношениях каждый ведет собственный бюджет. Ее супруг покрывает все потребности семьи в быту. Звезда же не знает, сколько зарабатывает ее любимый, и считает, что такие вопросы неуместны.

Недавно на телеведущую Ольгу Орлову накинулись злопыхатели в сети. Токсичные подписчики раскритиковали знаменитость за то, что она ездит отдыхать без маленькой дочки. На такие нападки женщина ответила, что не видит смысла брать в дорогу маленького ребенка с двумя перелетами и машиной в несколько часов.

«Это тяжело даже для взрослых, а грудничку и вовсе не нужно!» — заявила она, но публика не остановилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова рассказала об увлечениях маленькой дочери.