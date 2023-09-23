Получит миллионы: шеф Ивлев выиграл суд у производителя колбасы

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Какие требования выдвигал один из самых популярных поваров России?

Шеф-повар Константин Ивлев выиграл суд у производителя колбасы, который без разрешения разместил его фотографию в рекламе своей продукции. Согласно судебному решению, которое появилось в распоряжении 5-tv.ru, производитель обязан выплатить Ивлеву почти три с половиной миллиона рублей.

Решение принималось в Арбитражном суде Московской области. Шефу Ивлеву не понравилось, что производитель колбасы без согласования размещал изображения телеведущего буквально на всей своей продукции. Оказалось, что шеф-повар действительно участвовал в рекламной кампании этой фирмы, и получил за пять съемочных дней более восьми миллионов рублей. Но производителю показалось этого мало, и после оговоренных сроков он начал вовсю использовать отснятый материал. При этом уведомлять главное рекламное лицо о его участии, равно как и делиться возможной прибылью, он не стал.

Судебные баталии Ивлева и «колбасников» длились около года, пройдя стадии апелляции и кассации. В итоге суд удовлетворил требования повара в полном объеме, взыскав с производителей колбасы почти три с половиной миллиона рублей. Постановление суда вступило в законную силу и теперь может быть обжаловано только в Верховном суде РФ.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт сэндвича с тунцом от шефа Ивлева.