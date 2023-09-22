Не следит за словами: Бритни Спирс запретили общаться с журналистами

Фото: www.globallookpress.com / Kay Blake

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Команда певицы решила, что ей стоит воздержаться от интервью.

Бритни Спирс запретили общаться с журналистами. Как пишет издание Page Six, такое решение приняла команда певицы после нескольких публикаций в социальных сетях.

Речь идет о постах певицы в личном блоге, которые несут явно эксцентричный характер. Как пишут СМИ, команда артистки пришла к выводу, что она пока не готова корректно излагать свои мысли, в том числе, во время интервью. Это при том, что в следующем месяце должна выйти автобиографичная книга «Женщина во мне».

Однако один из источников издания настаивает, что решение ограничить общение с журналистами принадлежит исключительно самой певице, которая «свободная женщина».

«Это ее выбор», — заявляет источник.

В любом случае, пока американские СМИ ожидают некоторое затишье в публичных откровениях Бритни Спирс, на какое время, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после развода с Сэмом Асгари певица Бритни Спирс связалась с уголовником.