Жителям Незалежной придется оставить свои города из-за суровых холодов. Куда они пойдут?

Ну вот и все. Закончилось теплое лето. И пока большинство стран будут спокойно переживать зиму, украинцы столкнутся с невероятными проблемами. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что жителям Незалежной даже придется покинуть свои города.

«Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов», — дал жуткий прогноз эксперт.

Специалист подтвердил, что киевский режим столкнется с колоссальными проблемами зимой. К наступлению холодов на фронте уже не останется резерва для ВСУ. А крупные города накроет суровая и жестокая зима, которую пережить без тепла и электричества будет практически невозможно. Поэтом жителям больших населенных пунктов придется покинуть свои дома и отправиться туда, где останется хотя бы частичка цивилизации.

Экс-аналитик уверен, что после истощения Украины закончится конфликт. Страна чисто физически не сможет вести боевые действия.

«Зима станет решающим этапом», — заверил Джонсон.

