Губернатор Аксенов: силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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ВСУ возобновили обстрелы российских регионов.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией Крыма силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Также представитель властей призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее об атаке на Севастополь сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По последним данным, пострадавших в результате обстрела ВСУ нет.