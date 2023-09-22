Знаменитый ресторан «потонул»: почему в Петербурге разбирают ресторан «Серебряный кит»
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В Петербурге разбирают плавучий ресторан «Серебряный кит»
Фото, видео: Telegram / Северо-Западное Управление Росприроднадзора / rpn_szfo; 5-tv.ru
Запоминающийся объект оказался совершенно непригоден к существованию.
На Неве разбирают плавучий ресторан. Огромный «Серебряный кит» накренился и стал уходить под воду еще весной. Сейчас рабочие снимают хвост и верхние палубы гиганта. Так они снизят нагрузку на его основание. Потом откачают воду.
И в итоге, разобрав на части, вывезут. Впрочем, ресторан за все годы так и не открылся. К тому же, по мнению прокуратуры, заброшенный дебаркадер мешает судоходству. Все работы по демонтажу планируют завершить в течение месяца.