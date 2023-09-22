Что делать при воздушной тревоге: порядок действий
Губернатор Севастополя Развозжаев объяснил, что делать при воздушной тревоге
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Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Правильный порядок действий поможет сохранить жизнь.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале объяснил, что делать при получении звукового сигнала электросиренами «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и голосового оповещения «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» в сетях радио и ТВ-вещания. В посте представитель властей.
При нахождении в многоквартирном доме, если вы не знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:
- плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить;
- перекрыть газ, воду,
- отключить электричество;
- укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
При нахождении в многоквартирном доме, если вы знаете о месте нахождения ближайшего укрытия:
- плотно закрыть окна;
- перекрыть газ, воду, отключить электричество;
- взять вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты);
- предупредить соседей, вдруг они не услышали сигнал;
- оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым;
- не используя лифт следовать в укрытие.
При нахождении в автомобиле или общественном транспорте:
- остановить автомобиль (потребовать от водителя общественного транспорта остановиться);
- покинуть автомобиль (общественный транспорт) и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения (подземные переходы, тоннели, другие искусственные укрытия).
При нахождении на улице — использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или сооружения двойного назначения:
- подземные переходы;
- тоннели;
- другие искусственные укрытия.
Помните, что категорически не подходят для укрытия:
- места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
- места под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов — от взрывной волны сверху будет падать много стекла. Безопасное расстояние от таких строений — 30-50 метров.
Что произошло в Севастополе?
По штабу Черноморского флота в Севастополе ВСУ нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112, написал губернатор. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали.