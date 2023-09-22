Требует особого внимания: какие меры помогут сохранить зрение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Usovik; Личный архив Натальи Ивановской; 5-tv.ru

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Каких ошибок стоит избегать, чтобы не бегать по врачам и не ложиться под нож хирургов?

Если долго сидеть за компьютером или перед телевизором, зрение может ухудшиться. Необходимо регулярно давать отдых глазам и устраивать им специальную гимнастику.

В беседе с 5-tv.ru офтальмолог Наталья Ивановская перечислила, к каким мерам нужно прибегать, чтобы сберечь зрение. По ее словам, одним из способов потренировать глаза могут стать зарядки. От резкого падения зрения они не спасут, но предотвратят небольшие изменения.

«Проводить профилактику, чтобы сохранить зрение, если еще нет патологии — это максимально по возможности смотреть вдаль. Когда человек работает, он не замечает, сколько времени прошло. Ставьте таймер каждый час и смотрите вдаль хотя бы пять-семь минут. Мышцы сжимаются, когда человек смотрит вблизи. Смотрите вдаль — мышца разжимается. Это при условии, если нет патологии. Если уже есть патология, одной профилактикой ее не исправишь», — информирует она.

Правильная организация рабочего места и своевременные паузы спасут от возможных проблем, подчеркивает доктор. Особое внимание при этом нужно обращать на осанку, правильное размещение источника света и выверенное расстояние от глаз до монитора.

«Это должен быть симптомокомплекс: и режим, и правильно организованное рабочее место, и правильная позиция для позвоночника. Но при условии, конечно, что и питание будет полноценное. Надо, чтобы все аминокислоты попадали в организм. Тогда, если все факторы будут в норме, то и зрение будет в норме, потому что организм единое целое и от общего состояния организма зависит и наше зрение. Если какие-то проблемы в организме, естественно, зрение будет снижаться», — подвела черту она.

Только за последнее время врачи отмечают тенденцию стремительной потери зрения у большого количества человек. Медики связывают проблемы с технологическим прогрессом.

Ранее 5-tv.ru писал, как сохранить зрение при работе за компьютером.