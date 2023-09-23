«Идеальная вруша»: певицу Анну Седокову обвинили во лжи ради пиара

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда жаловалась поклонникам, что ей негде жить.

Анна Седокова вернулась на ПМЖ в Москву из США и пожаловалась в социальных сетях, что им с сыном Гектором негде жить. Однако, по словам продюсера Олеси Сазыкиной, певица лукавит ради пиара. Об этом сообщает издание PROZVEZD.

Как рассказывает продюсер, бывшая солистка группы «ВИА Гра» может обманывать своих поклонников. Сазыкина даже рискнула назвать ее сказочницей и «идеальной врушей». Продюсер утверждает, что на самом деле свое жилье в российской столице у Седоковой есть.

«Однажды я слышала разговор Анны с сотрудницей одного из крупных медиахолдингов. Так вот, та посоветовала Седоковой вкладывать деньги в недвижимость. Аня и вложилась. Насколько мне известно, у нее до сих пор есть шикарная квартира в Москве, которую она сдает за большие деньги. Поэтому, скорее всего, разговоры о том, что у Ани нет жилья — неправда. Седокова всегда жила на широкую ногу, мужики ее любили и любят», — цитирует издание Сазыкину.

Анна Седокова покинула Майами, где жила с мужем. Баскетболист Янис Тимма остался в Штатах. По мнению продюсера, возможные проблемы в семье настигли певицу «эффектом бумеранга»: Седокова увела Яниса из семьи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова поделилась странным фото из московского отеля.