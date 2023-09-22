Из России выслали двух дипломатов США

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Американские дипломаты покинули РФ на самолете.

Из России выслали двух сотрудников американского посольства, сообщает МИД РФ. Запрет на деятельность в РФ коснулся первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.

Ранее МИД РФ вызвал на встречу посла США в стране Линн Трейси, ей был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно недопустимости продолжения работы сотрудников дипведомства в Москве.

Американские дипломаты были высланы за то, что вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Шоновым.