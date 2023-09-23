Новый тренд: российские родители начали выгуливать детей на поводках

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Общество разделилось на два лагеря.

Все большую популярность набирает такой метод контроля за ребенком как детские вожжи. По сути это — поводок, которым малыш пристегивается к руке родителя или, например, коляске. Как пишет издание KP.RU, в некоторых родительских группах из-за этого разразился целый скандал.

В социальных сетях все чаще появляются фотографии, на которых взрослые ведут детей на длинном поводке. Мнения пользователей разделились на диаметрально противоположные. Одни считают, что это, как минимум, удобно. Среди плюсов называют безопасность чада и помощь взрослым в присмотре за неугомонной малышней. А другие уверены, что вожжи — это не что иное, как настоящее насилие над ребенком. Пользователи призывают не только отказаться от такого аксессуара, но и наказать родителей по закону.

Такого отца, кстати, нашли в Москве: мужчина вел «на поводке» сразу троих детей. Пристегнуты вожжи были к рюкзакам ребятишек. Издание публикует несколько гневных комментариев под постом:

«Вот в наше время справлялись как-то без поводков!»

«Родители, что с вами не так?»

«Куда смотрят органы опеки?»

А кто-то отнесся к подобной картине с долей юмора:

«А если они кошку увидят? Он же их не удержит…»

Вожжи для детей можно приобрести во многих маркетплейсах. Цены весьма демократичные — примерно от 350 рублей. Отзывы родителей на таких площадках, кстати, как раз позитивные. Взрослые отмечают, что гулять стало намного проще и удобнее.

А вот многодетная мать и руководитель региональной общественной организации «Центр возрождения Счастливая семья» Екатерина Шабанова уверена, что ничего хорошего в использовании детских вожжей нет.

«Это мешает развиваться и самим родителям, и ребенку. Нужно ведь общаться с детьми, объяснять, почему убегать опасно, что может случиться. Нужно задумываться, почему я так хочу облегчить себе жизнь, что для меня пристегивание ребенка — это единственный возможный выход», — цитирует издание слова Шабановой.

По мнению кандидата психологических наук Романа Демьянчука, поводок — далеко не самый лучший вариант обращения с детьми.

«Будет ли у ребенка от этого травма, зависит от того, как он эту ситуацию воспринимает. Может быть, для него это игра, но, тем не менее, присутствуют взгляды посторонних, их отношение. В современном мире Интернета кто угодно, где угодно может вас сфотографировать и без всяких последствий разместить в публичном доступе, это может привести к отсроченному психологическому травмированию», — считает специалист.

Кстати, мода на детские вожжи пришла в Россию из Китая. В Поднебесной подобная картина на улице, можно сказать, считается нормой.

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