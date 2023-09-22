«Расставлю точки над I»: Волочкова раскрыла правду об аресте горе-любовника

Фото, видео: Личный архив Анастасии Волочковой; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая прима Большого театра прервала молчание спустя несколько часов после инцидента.

Вопиющий инцидент с задержанием горе-любовника Анастасии Волочковой приобрел неожиданный поворот. С громким заявлением после случившегося вышла сама балерина: артистка театра прервала молчание спустя несколько часов после тревожных известий о судьбе Дмитрия Дюрана.

Эксклюзивно для 5-tv.ru Волочкова впервые в деталях раскрыла нюансы знакомства с обвиняемым, попутно заявив — с Дюраном у них ничего серьезного не было и быть не могло. Столь незатейливым способом Волочкова разорвала все контакты, поспешив не связывать ее честное имя с предпринимателем, еще недавно задаривавшем ее цветами.

Балерина созналась, что впервые увидела Дюрана чуть больше года назад, когда сам предприниматель изъявил желание лично познакомиться с Волочковой и даже нагрянул к ней в гримерку, где осыпал цветами. Позже, будучи владельцем кондитерской, Дюран неоднократно баловал команду Анастасии сладостями, а в преддверии Нового года нагрянул к ней домой, чтобы вручить тысячу белых роз.

Череда поступков Дмитрия буквально задела Волочкову за живое, но тесной связи между ними быть не могло.

«Суть вопроса в том, что Дмитрий оказался очень добропорядочным человеком. Я была ему за все поступки очень благодарна. Сказать, что Дмитрий вызвал расположение в моей душе своими красивыми поступками, не сказать ничего. Я пригласила его к себе домой, а Дмитрий приехал в образе Деда Мороза с подарками, с самоваром, с цветами. Это поступок человека, это очень красиво было», — созналась она.

Анастасия Волочкова и Дмитрий Дюран. Фото: Личный архив Анастасии Волочковой

В вину Дюрана Волочкова не верит и подчеркивает: ее знакомый так поступить не мог. Именно поэтому балерине вдвойне обидно, что ее имя связали с этой сомнительной историей.

«Вы понимаете, сколько сколько людей известных и публичных и непубличных есть в моей жизни, и многих могут просто подставить. Еще удобнее это сделать с упоминанием имени Анастасии Волочковой. Я знаю Диму как самого добропорядочного, прекрасного и открытого человека, доброго и светлого. И еще хочу вам сказать: если бы он скрывался, если бы ему было что скрыть, то он бы не появлялся до вчерашнего дня на всех публичных мероприятиях не приглашал бы нас на эти мероприятия», — поспешила заявить она.

В довершение взбешенная Волочкова потребовала, чтобы эта история прошла мимо нее, а настойчивые журналисты забыли дорогу к ней в дом и ее номер телефона. Уставшая и измотанная прима сообщила, что мечтает о выходном.

«Почему, когда у людей начинают происходить какие-то в жизни непредвиденные обстоятельства, вы сразу начинаете отождествлять их со мной и звонить по поводу комментариев мне? Я дам вам ответ на этот вопрос. Потому что без причастности к моему имени, эти персонажи не имеют никакого значения для общественности. Расставлю точки над I и просто вам скажу: у меня сейчас идет подготовка к серьезнейшему моему шоу. Я мечтала о нем всю свою жизнь, премьера через два месяца. Я сегодня позволила себе один выходной, но с восьми утра телефон разрывается от звонков», — пожаловалась она.

Ранее 5-tv.ru делился подробностями задержания горе-любовника Волочковой в Москве.