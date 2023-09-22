С помощью камер видеонаблюдения в Москве раскрыли четыре тысячи преступлений

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Правонарушителей отслеживает технология искусственного интеллекта. Как именно она работает?

С начала 2023 года в Москве работают камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Такое устройство помогает раскрывать преступления. С помощью технологий уже раскрыли более четырех тысяч противозаконных случаев в столице. Об этом рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры города столицы изданию «Вечерняя Москва».

К слову, в столице даже удалось отследить маршрут курьера-мошенника, который забирал деньги у своих жертв.

В Москве уже работают 500 видеокамер с искусственным интеллектом, который позволяет вычислить водителей, которые не пристегнули ремень безопасности.

Также 206 дорожных технологий с ИИ в Москве начнут отслеживать автомобилистов с такими же пассажирами. Причем штраф за это получит владелец автомобиля. Он будет должен заплатить одну тысячу рублей.

Жителям Москвы не стоит сомневаться в качестве работы искусственного интеллекта. Ранее в Департаменте транспорта столицы сообщали, что так или иначе, каждый случай потенциального правонарушения будет рассмотрен сотрудниками ЦОДД (Центр организации дорожного движения) Москвы. В любом неоднозначном вопросе решение будет трактоваться в пользу владельца авто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за мотоциклистами в Москве будут следить при помощи камер видеонаблюдения.