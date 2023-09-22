Очередной прорыв: российские ученые расшифровали геном крымской оливы

Фото: www.globallookpress.com / A. Held

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До недавнего момента этот регион славился исключительно культивированием европейских плодов.

Специалисты Курчатовского института выделили и расшифровали геном крымской оливы. Соответствующий прорыв ученые совершили в рамках деятельности консорциума «Курчатовский геномный центр».

До недавнего момента на полуострове культивировали исключительно кустарники европейских видов. Территория объединила под собой сорта из Италии, Испании, Франции, Албании, стран Северной Африки, а также с Кавказа и из Азербайджана. Лишь недавно на Крымском побережье выделили новый вид, получивший название в честь самого полуострова, сообщают «Известия».

Ученые рассказывают, что один из двух видов новых «плодов» появился в результате свободного опыления уже существующих сортов, другой был найден свободно растущим и до недавнего момента был не тронут человеком.

Для того, чтобы провести соответствующее исследование, ученые выделили 46 сортов. У каждого вида был изъят «биоматериал» трех деревьев. Анализ доказал, что, несмотря на схожесть внешних признаков крымской оливы, некоторые виды нельзя отнести к одному сорту, потому что они обладают генетическими отличиями. Удалось выяснить, что основу крымским оливам дала смесь итальянского и кавказского сорта.

В дальнейшем полученные данные ученые планируют реализовать для дальнейшей селекции и отбора олив. Планируется, что «усовершенствованный» вид будет менее прихотлив и сможет расти в более северных регионах.

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