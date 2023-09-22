«Оззи на последнем издыхании»: у Осборна опустились руки после перенесенного недуга

Фото: www.globallookpress.com / NILSSON RICKARD

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Хроническая боль в области шеи вот уже пять лет отравляет существование артиста.

Больше 20 лет назад культовый рокер Оззи Осборн получил травму, едва не поставившую крест на его музыкальной карьере. Падение с квадроцикла обернулось для артиста комой: тогда врачи не давали прогнозов, уверяя, что шансов вернуться к привычной жизни у автора песен не так уж и много.

Прошло время, и Осборн вернулся на сцену. Однако в 2019 году Оззи настиг новый удар: музыкант упал у себя дома во время приступа пневмонии. Тогда вокалисту потребовалось срочное хирургическое вмешательство, а еще спустя время Осборн и вовсе отменил концертную деятельность, сознавшись, что больше не в состоянии гастролировать по состоянию здоровья.

Только за последнее время Оззи пережил три операции. В интервью для BBC культовый музыкант сознался, что готовится к четвертому, финальному вмешательству. Постоянные визиты ко врачам вымотали сильного духом музыканта, лишив его воли к борьбе.

«Это были абсолютные пять лет ада для меня и моей семьи. Это будет последняя операция, потому что я больше не могу ее делать. Независимо от того, чем это закончится. Я больше не буду делать операции. Я не могу», — поделился переживаниями он.

Сейчас, по признанию самого Оззи, он боится выходить на улицу. Вездесущие папарацци так и норовят заснять его и выложить пугающие фото нынешнего состояния рокера в сеть.

«Они пишут: «"Оззи на последнем издыхании". Но я не на последнем издыхании, это вранье!» — сказал, как отрезал, он.

В последнее время Осборн столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Помимо сильнейших болей в позвоночнике Оззи страдал от коронавируса, а не так давно публично раскрыл, что мучается от болезни Паркинсона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оззи Осборн хочет покинуть США вместе с женой.