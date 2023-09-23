Разноцветное чудо: северное сияние произошло в средней полосе России

Фото, видео: depositphotos / SERG_ICELAND; 5-tv.ru

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Энтузиасты по всей стране проезжают сотни километров в надежде увидеть природное явление.

В погоне за настоящим природным чудом. В эти дни энтузиасты по всей стране проезжают сотни километров в надежде увидеть северное сияние.

Природное явление, характерное для Заполярья, на текущей неделе можно наблюдать от Петербурга до Урала. А все из-за сильнейших магнитных бурь. Невероятные кадры собрал корреспондент «Известий» Максим Облендер.