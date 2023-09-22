Прокатили: почему Зеленский упустил свой последний шанс на встрече с Байденом в Вашингтоне

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Скандал с Польшей, игнорирование его так называемой «мирной инициативы», коллективное зерновое эмбарго стран Европы — совсем не такого результата ожидал украинский актер от американских гастролей.

Таких желанных ракет АТАСМS, которые Киев настойчиво просит во время всех своих контактов с американскими чиновниками, Украине не дадут. Дальнобойные снаряды не войдут в новый «пакет помощи». Об этом чуть ранее сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Очевидно, именно этот факт невероятно расстроил украинского президента, на котором буквально лица не было во время его переговоров с Джо Байденом. И это далеко не единственная неудача Владимира Зеленского, которая его постигла на Генассамблее ООН. С подробностями — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Музыка, динамичный монтаж: ролик о визите украинского президента в Пентагон явно собирали профессионалы из «95 квартала». Реальность выглядит иначе. Вот встреча Зеленского и Байдена. Руки послушно лежат на коленях — так обычно держат себя провинившиеся школьники. Взгляд с трудом фокусируется на журналистах.

Итог этой встречи — ракеты ATACMS, способные бить на 300 км, Зеленский не получает. Зато танки Abrams, которые были обещаны более полгода назад, должны отправиться на Украину — вот-вот.

«Что касается танков Abrams — все „по расписанию“. По причинам безопасности операции не могу сказать точно, когда танки прибудут. Мы ожидаем их прибытия на Украину в течение ближайших дней и недель», — говорит пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Для Зеленского встреча с Байденом — последний шанс избежать ощущения полного фиаско от визита в Нью-Йорк. Скандал с Польшей, игнорирование его так называемой «мирной инициативы», коллективное зерновое эмбарго стран Европы — совсем не такого результата ожидал украинский актер от американских гастролей.

«Зеленский вернулся в США при совершенно других обстоятельствах. Все большее число республиканцев обещает отказаться от дополнительной помощи Украине, а Зеленский не смог заявить о каких-либо серьезных прорывах в нынешнем контрнаступлении своих Вооруженных сил против России», — говорится в материале Washington Post.

Агентство Bloomberg заявило, что в частных беседах на Генассамблее ООН украинский президент Зеленский проявил крайнюю эмоциональность. По его данным, у него возник спор с одним из крупнейших союзников Украины.

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален… и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие», — говорится в материале.

Ранее поездку Лаврова на саммит G20 в прессе уже назвали победой российской мягкой силы. Голос Москвы звучит в зале совета безопасности по самому острому вопросу последних дней: военному противостоянию Армении и Азербайджана

«С момента возобновления боевых действий командование российского контингента в контактах с представителями карабахских армян и азербайджанскими властями предпринимают активные усилия для немедленной остановки кровопролития и боевых действий», — говорит заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

И другие участники Совбеза подчеркивают: слушайте Россию — достичь мира можно только с ее помощью.

«ОАЭ приветствует прекращение огня в Нагорном Карабахе, которого удалось добиться при посредничестве России», — отмечает представитель Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Али Аль-Сайег.

И здесь же — за соседней от входа в зал Совета безопасности — дверью — одна из главных точек притяжения. Обычно здесь располагается Экономический и социальный совет ООН. Но в эти дни эту комнату называют иначе.

«Вот она — та самая „Русская комната“ — одно из самых оживленных помещений здания ООН. Здесь небольшая приемная, а вон там — переговорные. Чтобы пообщаться с Сергеем Лавровым здесь в прямом смысле выстраиваются очереди», — показывает Максим Прихода.

Вот глава МИД Египта встречает Сергея Лаврова объятиями. Зашедшему с улыбкой коллеге из Саудовской Аравии российский министр помогает выбрать наиболее удобное кресло.

Но это лишь протокольная съемка. За закрытыми дверями идет серьезная дипломатическая работа. Разговор с генсеком ООН — Антониу Гуттеришем не был простым.

«Сергей Лавров также указал на недопустимость использования в ооновских статистических и иных документах „двойных стандартов“ применительно к различным территориям», — сообщили в МИД РФ.

С коллегой по БРИКС бразильцем — Мауро Виейрой Сергей Лавров общался после того, как бразильский президент Лула Да Силва все-таки встретился с Зеленским. Не исключено, что урегулирование украинского конфликта обсуждали — и там, и там.

Спектр тем настолько разный, а график — плотный, что и Лавров и Виейра — нашли не смешной, а скорее правдивой шутку бразильца: «проще оставаться спать прямо здесь».

«Если б можно было, я бы спал прямо на столе», — отметил представитель Бразилии.