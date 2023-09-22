«Точно не сможет взять»: пес Гришечкина остался один после смерти актера
Директор Вячеслава Гришечкина может забрать пса покойного актера себе
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Собака стала отдушиной и верным другом для актера после смерти жены.
Собака Вячеслава Гришечкина оказалась брошенной после смерти. Как сообщает издание KP.RU, любимый пес актера Беня остался в квартире один и родные не могут решить, что с ним делать.
Дочь артиста Ольга Гришечкина не может забрать животное из-за частых командировок. Об этом изданию рассказал директор артиста Максим Миллер. Пока с псом гуляют либо он, либо консьержка.
«Беню, скорее всего, заберу я, так как Ольга точно не сможет взять его к себе. Не думаю, что она будет против. Но пока собака находится в квартире. Дело в том, что пес — из приюта, у него непростая судьба. Поэтому сразу перевозить его в новое место нельзя, ему будет тяжело, он может начать психовать. А сейчас он в своем доме, где все знакомое — запахи, обстановка», — говорит Миллер.
Собака Беня с актером Вячеславом Гришечкиным.
Собаку актер завел через год после смерти жены, инициатором стала его дочь.
Ранее 5-tv.ru рассказал про самые известные цитаты Гришечкина из сериала «Солдаты».