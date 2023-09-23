Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народная артистка России решила поделиться грустью об ушедшем возлюбленном в памятный день годовщины их свадьбы.

Певица Диана Гурцкая сказала, что до сих пор не может смириться с потерей мужа Петра Кучеренко. В личном блоге она оставила грустное послание об утрате любимого человека, навсегда ушедшего из жизни.

«18 лет назад мы сказали друг другу „да“ перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца как тебя нет рядом. Никогда не смириться и поверить, что не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу „Как твои дела?“ Никогда — страшное слово», — написала Гурцкая.

Певица также сообщила, что очень тяжело переживает трагедию и всегда будет любить Кучеренко. По словам Гурцкой, она каждый день благодарит почившего супруга за счастье, которое испытала с ним в браке, и за рождение их сына Кости.

Ранее 5-tv. ru писал о том, что Диана Гурцкая вышла на сцену впервые после смерти мужа.