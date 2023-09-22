«Нехватка солнца»: врачи рассказали, чем опасен переизбыток витамина D

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michelangelo Gratton; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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БАДы несут серьезную угрозу. Но есть ли те, кому можно их потреблять?

Многие люди стремятся «закинуть в себя» как можно больше БАДов. Некоторые ведутся на рекламу. А кто-то даже не читает, что принимает. Чаще всего употребляют витамины D. Врачи сообщили, какую опасность в себе содержат такие препараты. Терапевт Андрей Кондрахин эксклюзивно рассказал сайту 5-tv.ru про витамин D3.

«Витамин D3, чтобы его принимать, надо сдать анализ. Но большинство людей нашей полосы скажем, Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ленинградская область и так далее, у нас нехватка солнца. У нас очень низки витамин D3. И здесь мы рекомендуем сдать анализ и скорректировать его», — объяснил врач.

Доктор рассказал, что недостаток витамина D3 проверяется с помощью анализа крови из вены. Его можно сделать в любой лаборатории. Также доктор рассказал, чем же опасен витамин D3.

«Чем опасен витамин D3? У людей, у которых витамин D3 в норме, мы его принимаем, а гипервитаминоз может привести к отложению кальция не там, где он нужен. Он может просто складываться в организме», — сообщил врач.

Витамин D3 влияет на обмен кальция, который, в свою очередь, участвует в построении костных тканей. Из-за большого количества этого элемента он может отложиться даже в сердечных мышцах. Поэтому не стоит употреблять БАДы с D3. Лучше принимать в пищу продукты, которые содержат этот витамин, отметил Кондрахин.

«Переизбыток витамина так же плохо, как и его недостаток», — подчеркнул врач.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; Личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

Между тем врач Лев Авербах рассказал, при каком показателе нужно принимать витамин D.

«Считается, что от 30 и выше — это нормальный показатель витамина D. До 30 — он снижен. И от десяти до 20 — дефицит. А меньше десяти — сильный дефицит», — сообщил доктор.

Он также отметил, что квалифицированные врачи рекомендуют принимать витамин D, только если его показатель варьируется в районе 12.

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