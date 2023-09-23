Тело режиссера Хвана кремировали. Но где похоронят российского артиста с корейскими корнями?

Фото: Кадр из сериала «Зорге», 2017г.

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Церемония прощания с артистом состоялась 20 сентября в Доме кино.

Тело актера, кинорежиссера и сценариста Александра Хвана перед похоронами кремировали. Об этом сообщает МК.

Церемония прощания с режиссером прошла в Доме кино в Москве. Отпевание происходило в храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Однако на каком кладбище будет погребен прах кинематографиста после кремации, родственники пока не решили.

Из самых близких режиссера в зале присутствовали только сестра, вторая жена, внучка и друзья. Их 17-летний сын приехать из Санкт-Петербурга по каким-то причинам не смог, а старший живет в Сеуле, откуда выбраться — большая проблема. Супруга деятеля культуры находилась в очень большом волнении и стрессе, но все равно прочитала несколько прощальных строк об умершем.

«Мы были Саша и Саша, и это всех безумно веселило. Саша сразу же начал представлять меня женой, что было полной неожиданностью для меня. Хотя я знала, что когда-нибудь ею стану», — рассказала она.

Александр Хван умер 17 сентября в хосписе. К этому времени режиссер не мог самостоятельно заботиться о себе, поскольку болезнь отняла у него все силы и артист оказался беспомощен.

Хван заработал статус прославленного режиссера благодаря таким своим работам, как «Дюба-дюба», «Кармен», «Дрянь хорошая, дрянь плохая» и «Умирать легко». Известно, что фильм Александра «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли в начале 90-х попал в конкурс Каннского кинофестиваля.

На прощальной церемонии режиссер Мурад Алиев назвал картины «Кармен» и «Дюба-дюба» классикой российского кино.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кинорежиссер Александр Хван скончался на 66-м году жизни.