Актер Павел Деревянко рассказал о том, как он опозорился на первом свидании

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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По признанию актера, ему в тот момент было очень стыдно за случившееся.

На одном из светских мероприятий известный актер Павел Деревянко в беседе с корреспондентом utro.ru вспомнил курьезный случай, который произошел с ним на самом первом свидании. Стыдный случай случился в далеком прошлом, когда Деревянко еще был воспитанником детского сада. Актер рассказал, как пришел на празднование дня рождения к своей первой любви.

«Дело было еще в детском саду города Таганрога. У девочки был день рождения. Папа сходил на рынок, купил нарциссы, и я пошел к ней», — рассказал артист.

Сначала все проходило очень прилично, но самый ужас начался, когда юные влюбленные сели за праздничный стол.

«А я как-то сильно наелся, напился „газиков“, и сильно отрыгнул. Я очень сильно смутился, покраснел. Но какой-то взрослый, сидевший за столом, сказал: „Благородная отрыжка из похабного горла!“ Хотя свидание было испорчено», — рассказал Павел.

На вопрос о том, есть ли у него в настоящее время отношения, актер ушел от конкретного развернутого ответа и решил к прибегнуть к ярким метафорам.

«Жизнь — это сегодня моя главная дама сердца и мой спутник. Но есть и девушки, конечно», — отметил Деревянко.

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