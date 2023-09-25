🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Звезды рекомендуют изучить что-то новое. Но некоторых знаков зодиака поджидают опасности. Кого именно?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 25 сентября. Известно, что понедельник — идеальный день, чтобы начать что-либо с нуля. Посвятите время новым свершениям, чистке кармы и улетным вечеринкам.

♈ Овны

Понедельник — день тяжелый, но хороший, чтобы выпустить стресс и подготовить себя к рабочей неделе. Вечером выйдите на пробежку, потягайте железо в спортивном зале или проведите жаркую ночь со своей второй половинкой. Это поможет предотвратить предстоящие трудности.

Космический совет: выпустите стресс.

♉ Тельцы

Посвятите день новым открытиям. Звезды рекомендуют выбрать спортивную сферу деятельности. Так как в этот день Марс будет благоволить всем Тельцам в физической нагрузке. Идеальным вариантом будут танцы.

Космический совет: посвятите день новым открытиям.

♊ Близнецы

Близнецам надо сдержаться в этот день и не позволять агрессии взять верх над здравым смыслом. Не стоит вступать в ненужные конфликты. Ведь это для вас может плохо кончиться. Также этот день будет неудачным в плане финансов. Поэтому воздержитесь от азартных игр, торгов на бирже и от лишних покупок.

Космический совет: не позволяйте агрессии взять верх.

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♋ Раки

В понедельник Ракам уже пора решить любовные вопросы. Звезды рекомендуют присмотреться к партнерам постарше. С ними вы сможете построить семейный уют. А ваш домашний очаг будет под охраной высших сил.

Космический совет: решите любовные вопросы.

♌ Львы

Львам нужно отбросить рутину. Сядьте и подумайте, чего вы хотите от жизни. Идеальным выбором будет заняться экстремальными видами спорта. Освойте навыки пилотирования, прыгните с парашютом или займитесь рафтингом.

Космический совет: отбросьте рутину.

♍ Девы

Девы, настал момент подумать о братьях наших меньших. Отправляйтесь в приют для животных. Возьмите с собой корм, игрушки, лекарств и пожертвуйте их на благотворительность. Можете даже найти единомышленников, который тоже будут согласны помочь бездомным собакам и котам. Если у вас нет возможности выдвинуться в такое учреждение лично, то переведите им деньги. Столько сколько можете себе позволить. Также в качестве альтернативы можно покормить уличных котов. Такие действия помогут почистить карму и зарядят вас положительной энергией на эту неделю. Главное — делать это без корысти.

Космический совет: помогите животным.

♎ Весы

Возьмите с собой верных товарищей и отправляйтесь в интереснейшую поездку. В хорошей компании вы сможете здорово отдохнуть и замечательно провести время. Такая поездка поможет узнать много чего нового.

Космический совет: отправляйтесь в поездку.

♏ Скорпионы

Настала пора для больших открытий и свершений. Космос хочет с вами связаться. Так откройтесь ему. Для того, чтобы уловить контакт нужно очистить разум, расслабиться и помедитировать. Во время этого процесса к вам придет озарение, которое поможет наладить жизнь в семейном и финансовом ключах.

Космический совет: откройтесь космосу.

♐ Стрельцы

Стрельцам 25 сентября стоит быть бдительными. Ведь вас будет поджидать опасность на каждом шагу. В этот день не рекомендуется выходить из дома и тем более посещать неизвестные места с малознакомыми людьми. Если не последовать этой рекомендации звезд, то последствия могут быть ужасными.

Космический совет: будьте бдительными.

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♑ Козероги

У вас, как всегда, все хорошо. 25 сентября у Козерогов все стабильно. Ожидайте внезапный презент от близкого человека, а также возможность повышения зарплаты. Ведь судьба вам благоволит.

Космический совет: ждите хороших новостей.

♒ Водолеи

Водолеям пора устроить праздник желудка. Отправляйтесь с друзьями в ресторан, закажите все, что угодно вашей душе. Сегодня идеальный день, чтобы попробовать новую еду. Также можете собрать близких дома и подать им свои экспериментальные блюда. Их точно ожидает гастрономический оргазм, а вас любезная похвала.

Космический совет: попробуйте новые блюда.

♊ Рыбы

Какая разница, какой день недели. Время для шумной вечеринки всегда найдется. Соберите друзей у себя дома, включите музыку и оторвитесь по полной. Главное — не переусердствовать и предупредить соседей. Именно в таком случае эта тусовка будет легендарной.

Космический совет: устройте вечеринку.

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