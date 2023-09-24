🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Дева. Время благоприятно для кропотливой работы, требующей серьезного подхода. Какие знаки зодиака будут наиболее успешны?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 24 сентября, на убывающей Луне все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение для многих знаков зодиака.

♈ Овны

Этот день хорошо подходит для общения. Вы говорите то, что думаете, но делаете это достаточно тактично, и вряд ли кому-то придет в голову обижаться. Полезно будет пообщаться со старыми знакомыми: они дадут хорошие советы, предложат реальную помощь.

Космический совет: уделите время общению со старыми знакомыми.

♉ Тельцы

День будет плодотворным, но очень утомительным. Вам предстоит многое сделать, добиться поставленных целей окажется сложнее, чем вы ожидали. Люди, прежде обещавшие помощь, не смогут сдержать слово. Но вы и сами осуществите все, что задумали, просто для этого потребуется чуть больше времени.

Космический совет: полагайтесь только на себя.

♊ Близнецы

Сохранять спокойствие будет чрезвычайно трудно. Вы переживаете из-за мелочей, начинаете нервничать, если хоть что-то идет не по плану. Возможны разногласия с людьми, которых вы прежде понимали с полуслова и привыкли считать своими союзниками.

Космический совет: проявляйте деликатность и дружелюбие.

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♋ Раки

Прислушайтесь к подсказкам интуиции, сегодня они будут вам очень полезны. Часто самыми удачными оказываются смелые, оригинальные решения. Со стороны они могут казаться даже странными. Не исключено, что окружающие будут критиковать ваши идеи, отговаривать вас от осуществления задуманного.

Космический совет: не отказывайтесь от своих планов.

♌ Львы

День будет противоречивым и беспокойным. Если перед вами стоят важные цели, сосредоточьтесь на их достижении, отложите все остальное. Старайтесь не отвлекаться на пустые разговоры, не ведите долгих бессмысленных споров. Это позволит вам сэкономить не только время, но и энергию.

Космический совет: не тратьте время на споры.

♍ Девы

Вас многое может беспокоить. Этот день складывается неровно, и ваше настроение часто меняется. К тому же происходит много неожиданных событий, и из-за них приходится корректировать планы, откладывать какие-то дела на потом. Хотя времени на раздумье у вас порой мало, вы не совершаете ошибок.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♎ Весы

Сегодня вам не все дается так легко, как хотелось бы. Проблемы порой возникают там, где вы меньше всего ожидали их. К тому же возможны какие-то непредвиденные события. Потребуется некоторое время, чтобы понять, как на них реагировать. Не торопитесь; каждый ваш шаг должен быть хорошо продуман.

Космический совет: хорошо обдумайте свои решения.

♏ Скорпионы

Нежелательно браться за важные дела. Все, что кажется вам слишком запутанным и сложным, лучше отложить на потом. Если такой возможности нет, подумайте, нельзя ли обратиться к кому-то за помощью. Поддержка определенно не будет лишней.

Космический совет: примите помощь окружающих.

♐ Стрельцы

Этот день отличается напряженным эмоциональным фоном. Вам трудно сохранять спокойствие, любой пустяк может вывести из равновесия. Старайтесь не поддаваться мимолетным порывам. Не торопитесь с решениями: вам нужно изучить ситуацию и все обдумать. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше. Например, именно благодаря ему вы сможете быстро справиться с рабочими проблемами.

Космический совет: положитесь на опыт прошлого.

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♑ Козероги

Благоприятный день, отлично подходящий для работы. Будет возможность быстро справиться со многими делами. Не исключены удачные совпадения. Они позволят вам достичь поставленных целей, получить то, о чем вы давно мечтали. К тому же вы вовремя проявите инициативу, не растеряетесь, если представится возможность реализовать какой-то смелый план.

Космический совет: проявите инициативу.

♒ Водолеи

Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и запланированные раньше, и совершенно неожиданные встречи. Вам удается найти общий язык с самыми разными людьми, понять, чего от вас ждут. Не исключены предложения о сотрудничестве или смене работы. Стоит подумать над ними: перспективы перед вами открываются заманчивые, однако нагрузки значительно увеличатся.

Космический совет: перед принятием решений хорошо подумайте.

♊ Рыбы

Этот день щедр на приятные сюрпризы и удачные совпадения. Почти без усилий с вашей стороны решатся проблемы, которые долго не давали покоя. Не исключены неожиданные и очень заманчивые предложения о сотрудничестве. У самых энергичных будет шанс подняться по карьерной лестнице.

Космический совет: не упустите свой шанс.

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