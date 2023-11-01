«Дурочка-любовь»: Алексей Воробьев закрутил сразу с четырьмя звездными красотками

Фото, видео: 5-tv.ru

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Женская месть не заставила себя ждать!

Алексей Воробьев разбил сердца солисткам группы «Фабрики» и блогеру Helen Yes в их клипе на песню «Дурочка-любовь». Корреспонденту 5-tv.ru эксклюзивно удалось побывать на съемочной площадке и узнать подробности.

По сюжету героини участниц «Фабрики» в разное время пришли на прием к Барби-психологу Helen Yes. Они совершенно непохожи между собой по темпераменту. Например, если героиня Валерии Девятовой является дерзкой-рокершей бунтаркой, то Екатерина Москалева представлена в образе девушки, строго следующей правилам, и по совместительству работающей учительницей. Ирина Тонева играет в клипе мечтающую и тонкую натуру, занимающей творчеством. Такие разных девушек связывает одно — каждой из них разбил сердце один и тот же парень, роль которого досталась Алексею Воробьеву.

«У нас в начале, где монологи, героини между собой очень переплетаются. То есть да, я по образу более дерзкая, более такая агрессивная, но суть девушки внутри все равно одна. Так что в монологах это читается. Героини переплетаются даже», — отметила солистка поп-группы «Фабрика» Валерия Девятова.

Helen Yes в образе Барби-психолога пытается вытащить обиженных девчонок из состояния разбитого сердца, чтобы они возродились, как фениксы из пепла, и, распустив свои крылья, продолжили жить дальше и расцветать.

«Это такая женская песенка про не такую идеальную любовь. Очень маленький процент женщин, мне кажется, сразу с первого раза влюбляются на всю жизнь. Все проходили то состояние, когда ты чувствуешь себя дурочкой, что влюбилась именно в него, а он такой-сякой, как-то не так себя ведет». <…> Мы с девчонками выступаем за всю нашу женскую половину населения и транслируем то, что девчонки, ничего страшного, все бывает, любовь пришла-прошла-ушла, какой бы она не была, это опыт. Но мы все равно с вами классные, мы можем все вместе объединиться и просто быть счастливыми, мы достойны быть счастливыми», — с улыбкой на лице рассказывает Helen Yes.

По ходу развития сюжета окажется, что Алексей Воробьев, все больше напоминающего русского Кена, разбил сердце не только героиням солисток поп-группы «Фабрики», но и Барби-психологу, которую играет Helen Yes. Как уверен экс-участник «Евровидения», образ его героя может показаться более поверхностным, чем он есть на самом деле.

«Давайте честно, Кен — один из самых драматичных персонажей современной поп-культуры. Потому что, когда покупают игрушки, никто не играет в Кена, он всегда остается один, брошен, никому не нужен. Все играют в Барби. Кен — это некая придаточная кукла просто для того, чтобы был. Никто не знает об этой боли одиночества. О сердце, которое так и остается нелюбимым и которому это так нужно», — уверен Воробьев.

Злосчастного сердцееда ждет месть, но какая? Об этом узнаете в самом клипе.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Helen Yes отпраздновала день рождения за 15 миллионов.