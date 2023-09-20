The Hill: Украина должна смириться с мыслью о капитуляции при Байдене или Трампе

Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii

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Бывший президент Штатов Дональд Трамп заявлял, что Украина уже проигрывает в конфликте которого сама могла избежать.

Киевскому режиму пора подготовить себя к мыслям о капитуляции, если к власти в результате американских выборов 2024 года придет второй раз Дональд Трамп или Джозеф Байден. Об этом сообщает журналист Джозеф Боско американской газеты The Hill.

По его заявлению, даже если Джо Байден переизберется на второй срок, то Россия все равно добьется всех своих геостратегических целей. Дело в том, что американские власти уже сейчас отказываются передавать киевским властям некоторые типы оружия. Да и Байден, по мнению обозревателя, готов прогнуться под давлением части демократов и республиканцев.

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