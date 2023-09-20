«Миротворцы там не для того»: политолог раскрыл роль России в Нагорном Карабахе

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

В 2020 году, когда начался второй конфликт в Карабахе, Россия сыграла главную роль — способствовала тому, чтобы война была прекращена.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне, а для поддержания мира в регионе, объяснил в беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

Эксперт напомнил, что в 2020 году, когда начался второй конфликт в Карабахе, Россия сыграла главную роль — способствовала тому, чтобы война была прекращена, чтобы были достигнуты соглашения, движущие к мирному договору Армению и Азербайджан.

«Наша роль была в том, чтобы поддерживать это состояние мира. Мы это и делали. А сам Пашинян, как заяц, бегал и искал покровителей в европейском союзе, говоря, что только они могут примирить стороны. Он обращался к американцам — его секретарь Совета безопасности без конца летал в США на переговоры. Это Пашинян привел к этому всему, и сейчас он кричит, что РФ должна выполнить свои обязательства, а миротворцы должны пресечь наступление Азербайджана. А как мы должны это сделать? Миротворцы там находятся не для того, чтобы воевать на чьей-то стороне», — напомнил Светов.

Также политолог добавил, что Ереван признал принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану. А также пояснил: Пашиняна избрали в надежде, что он поведет свою страну по другому пути. Но он и команда пришли уже с идеями о том, что Карабах — это то, от чего вообще надо отказаться, и что Армении Карабах не нужен.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что минздрав Армении рассказал о пострадавших в ходе протестов в Ереване.