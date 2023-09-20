Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО верхом наглости

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Власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета на ввоз сельхозпродукции Украины в одностороннем порядке. Киев пожаловался в ВТО.

Жалоба Украины на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) возмутила бывшего премьер-министра европейской страны, а ныне главу оппозиционной партии Smer Роберта Фицо. Поведение киевских властей он назвал верхом наглости, а государство в целом — несерьезным партнером.

Ограничения на ввоз четырех видов украинской сельскохозяйственной продукции (пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника) в ряд стран на границах Евросоюза были отменены решением Европейской комиссии 15 сентября. Однако не все с этим решением согласились. Словакия, Польша и Венгрия продлили запрет в одностороннем порядке. Братислава указала срок до конца 2023 года. В ответ украинская сторона обратилась с жалобой на все три государства в ВТО.

«Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина», — написал Фицо в личном блоге.

Экс-премьер заявил, что силами нынешнего правительства Словакия превратилась в мальчика для битья, мнение которого уже никто не спрашивает. Политик подчеркнул, что все поставки со стороны Братиславы были своевременными и соответствующими договоренностям до тех пор, пока склады не опустели. Доброе дело не остается безнаказанным, добавил он.

Ранее 5-tv.ru разбирался, как победа Роберта Фицо на выборах в Словакии может сказаться на судьбе Украины.