МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

Дарья Евстрахина 31 0
МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России
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Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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Дежурные средства ПВО справились с задачей. Какие регионы были атакованы в этот раз?

Вечером 19 сентября была успешно пресечена попытка Украины атаковать двумя беспилотниками регионы Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей, уничтожив два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) — один над Орловской областью, а другой над Белгородской.

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