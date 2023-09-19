МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России 19 сен, 22:23 Дарья Евстрахина 31 31

Срочная

новость

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Дежурные средства ПВО справились с задачей. Какие регионы были атакованы в этот раз?