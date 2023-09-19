Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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Его жена подтвердила смерть артиста. Ранее в сентябре известие о преждевременных «похоронах» Алексея Янина наделало немало шуму в прессе.

Актер Александр Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом рассказала 5-tv.ru его жена Дарья.

Последние восемь лет актер боролся с тяжелыми для организма последствиями инсульта. С 2 сентября Янин лежал в реанимации, но, к огромному сожалению, его сердце не справилось с нагрузкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему все «похоронили» Янина в начале сентября раньше времени.