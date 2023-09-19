Минобороны РФ: в Карабахе зафиксированы нарушения по всей линии соприкосновения

Фото: oldhike / ТАСС

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Командование российского миротворческого контингента призывает стороны к продолжению переговоров.

В Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения. В военном ведомстве отметили, что нарушителями являются азербайджанские военные.

Российские миротворческие силы фиксировали нарушения с 12:00 сегодня, 19 сентября. Они происходили в разных местах по всей линии соприкосновения. Была организована эвакуация мирных жителей региона из наиболее опасных зон Карабаха. Всем пострадавшим в результате случившегося оказывались необходимая медицинская помощь.

Командование миротворческого контингента обратилось к сторонам конфликта с призывом немедленно прекратить огонь и продолжить мирный диалог.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе сегодня днем. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

В мае этого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Армении начались митинги из-за ситуации в Нагорном Карабахе.