Путин прибыл в Ижевск на заседание военно-промышленной комиссии

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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В Кремле анонсировали, что обсуждение вопросов комплекса пройдет в закрытом режиме.

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ижевск для участия в заседании военно-промышленной комиссии России. Примечательно, что мероприятие пройдет в День оружейника, который сегодня отмечают все сотрудники оборонно-промыщленного комплекса (ОПК) страны.

В Кремле ранее сообщали, что в рамках заседания, которое проведет Путин, он поздравить всех причастных к отрасли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также рассказал, что сама встреча пройде в закрытом формате. Во время нее будут обсуждены актуальные вопросы комплекса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников ОПК. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума — 2023, который проходил во Владивостоке с 10 по 13 сентября.