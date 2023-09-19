Байден считает, что Россия стоит на пути к миру на Украине

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Американский лидер выступил на 78-й Генассамблее ООН.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру в украинском конфликте. Об этом он сообщил в рамках своего выступления на 78-й Генассамблее ООН.

«Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир — капитуляция Украины», — прокомментировал Байден, ранее утвердивший многомиллиардную военную помощь Киеву.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Москва неоднократно подтверждала свою открытость к мирному диалогу, однако киевский режим запретил переговоры на законодательном уровне. Украинская сторона также начала предпринимать попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры на территории РФ, а Запад оказал Киеву поддержку в виде финансовой и военной помощи.

РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную помощь ВСУ, станут для российской армии «законной целью». Подчеркивалось также, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал исключить Россию из Совбеза ООН.