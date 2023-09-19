Историк объяснил причину обеления УПА* властями Украины

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Именно бандеровцы выступали исполнителями античеловеческих деяний верхушки Третьего рейха.

Киевскому режиму важно представить бандеровцев как борцов за будущее Европы и Украины в ее составе. Об этом заявил «Известиям» политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

«Учитывая прямую взаимосвязь между „Азовом“**, „Айдаром“**, другими „нацбатами“, которые уже внесены в списки террористов в США, в Европе, украинские власти пытаются показать то, что они наследники бандеровцев, но при этом бандеровцы были совсем не такими, какими подавали их советские власти и советская история», — пояснил он.

По словам Бредихина, обеление лидера украинских националистов Степана Бандеры нужно не для самих украинцев, а для «западного заказчика». Киев хочет создать иллюзию, будто Бандера пытался встроить Украину в европейское будущее. При этом бандеровцы всегда выступали исполнителями античеловеческих деяний руководства Третьего рейха, отметил политолог. В частности, «расстреливали еврейское население именно украинцы», подчеркнул Бредихин.

Нынешний киевский режим пытается отмежеваться от трагедии в Бабьем Яру и других преступлений Украинской повстанческой армии*, поскольку команде президента Украины Владимира Зеленского, состоящей из этнических евреев, необходимо выстроить хорошие отношения с Израилем, отметил историк.

В свою очередь поляки регулярно напоминают Киеву о Волынской резне — кровавых этнических чистках польского населения в 1940-х, устроенных теми же бандеровцами на Западной Украине, добавил Бредихин.

Он подчеркнул, что окончательная ликвидация «наследников Бандеры» — одна из задач российской военной спецоперации. Только так получится спасти «хоть какую-то часть украинского населения».

После того как в 1938 году в Роттердаме советская разведка ликвидировала руководителя Организации украинских националистов* (ОУН) Евгения Коновальца, организация раскололась на две фракции: одну возглавил экс-офицер австрийской и петлюровской армий Андрей Мельник, вторую — боевик из Галиции Степан Бандера.

Оба украинских националиста были завербованы в качестве агентов гитлеровской разведкой. При этом нацистское командование больше симпатизировало Мельнику, а Бандеру считало карьеристом и бандитом. Возглавляемое им крыло ОУН было наиболее радикальным, и именно сторонники этой фракции создали в 1942 году собственное вооруженное формирование под названием Украинская повстанческая армия* (УПА).

В 1943–1944 годах боевики УПА приступили к этническим чисткам, известным как Волынская резня. Тогда же организация перешла к террористической деятельности, направленной как против советских государственных структур, так и против мирного населения УССР.

Вплоть до завершения Великой Отечественной войны руководство УПА сотрудничало с гитлеровскими спецслужбами, получая от них оружие и снаряжение. Численность УПА во время войны колебалась от 15 тысяч до 60 тысяч боевиков.

С момента освобождения Западной Украины от нацистов и до полной ликвидации УПА она провела свыше 14 тысяч вооруженных актов, убив более 30 тысяч советских граждан, включая более 15 тысяч колхозников и крестьян, почти две тысячи представителей интеллигенции, 860 детей, стариков и женщин.

Лишь в 1950-е годы советские спецслужбы окончательно ликвидировали остатки боевиков УПА. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы были причастны к убийствам примерно 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, 400 тысяч советских военнопленных и 500 тысяч мирных украинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинских боевиков последователями нацистов времен Великой Отечественной войны.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ.

** — признана террористической и запрещена в РФ.