Крушение надежд: как проявили себя подготовленные НАТО боевики ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Читайте нас в: Дзен Новости

Евросоюз и США обучили девять украинских бригад общей численностью свыше 35 тысяч человек.

Большие надежды Запада и Киева на эффективность натовской подготовки украинских боевиков не оправдались. Это стало ясно после трех месяцев украинского контрнаступления и введения в бой всех бригад ВСУ, прошедших обучение у инструкторов НАТО, пишет РИА Новости.

Отмечается, что переход Вооруженных сил Украины на стандарты альянса стартовал еще в 2015 году. Для их ускоренного введения несколько групп украинских военнослужащих отправили на обучение в страны НАТО. Всего Евросоюз и США подготовили девять бригад ВСУ общей численностью 36 тысяч человек.

Однако ожидания от такой подготовки не оправдались, поскольку ВСУ так и не смогли достичь успехов на поле боя. Более того, сами украинские боевики жалуются на то, что обучение натовских инструкторов было для них бесполезным.

Сейчас генштаб украинской армии отказывается от западной тактики ведения боя, предпочтения более агрессивные действия. Это решение, по мнению экспертов, запоздало, так как Россия уже не уступит превосходство в конфликте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал украинское контрнаступление обреченным на провал без поддержки авиации.