В День оружейника в Туле наградили героев отечественной оборонки

Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia,5-tv.ru

Оборонная отрасль — это основа экономики Тульской области и визитная карточка региона.

В России сегодня отмечают День оружейника. Особенный этот праздник — для Тулы, которую с давних пор называют оружейной столицей России. Многие предприятия военно-промышленного комплекса, которые размещены в городе, последние полтора года работают в круглосуточном режиме. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков с подробностями.

Герои отечественной оборонки — инженеры и конструкторы, которые производят и модернизируют оружие. Каждый день его используют наши бойцы в зоне проведения специальной военной операции.

«Высокоточное оружие, реактивные системы залпового огня, системы ПВО, системы контрбатарейной борьбы, новейшие системы дистанционного минирования, противотанковые комплексы и многое другое предприятия ежедневно выпускают это оружие, и оно доказывает свою высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Оборонная отрасль — это основа экономики Тульской области и визитная карточка региона. Легендарный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» делают именно здесь.

«Показатели исполнения гособоронзаказа в этом году обещают быть традиционно высокими — на уровне 100%. Это наш общий результат, результат конструкторов, инженеров, рабочих, стойко выполняющих свои боевые задачи», — рассказал Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех».

Инженеры постоянно улучшают тактико-технические характеристики. Многие подробности засекречены. Но общий принцип понятен. Ракеты становятся точнее, а радиолокационные станции видят дальше. Например, радар «Панциря» ведет одновременно восемь целей, которые одну за другой уничтожают зенитные боеприпасы.

Губернатор Тульской области и глава «Ростеха» вместе посетили одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона — «Тулаточмаш».

«Это участок сборки оружия ближнего боя. Гранатометы и огнеметы производят в рамках гособоронзаказа и сразу отправляются на фронт. Все образцы совершенствуются с учетом опыта проведения специальной военной операции», — показал корреспондент.

Здесь и крупно-серийное производство зенитно-управляемой ракеты для «Панциря». Его называют убийцей беспилотников. Система видит и квадрокоптеры, в том числе которые висят в воздухе, FPV дроны, летящие со скоростью до двухсот километров в час и дроны-камикадзе. Сотрудники тульских предприятий постоянно находятся на передовой для обслуживания техники и для сбора пожеланий со стороны военных, чтобы максимально оперативно внести необходимые изменения и отправить нашим бойцам самое удобное и эффективное оружие.