«Мы обеспокоены»: в Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Фото, видео: oldhike / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия находится в контактах как с армянской, так и с азербайджанской стороной.

Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности. Мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, как важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха. Также Песков напомнил о трехстороннем соглашении между Россией, Азербайджаном и Арменией, и призвал следовать положениям из этих документов.

На территории Нагорного Карабаха находятся российские миротворцы, которые, по словам Пескова, работают над тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло.

«Ведется напряженная работа. Главное — это обеспечить безопасность людей в Карабахе и не допустить жертв, а также убедить и Ереван, и Баку сесть за стол переговоров», — добавил Песков.

В Нагорном Карабахе проходит антитеррористическая операция, о начале которой 19 сентября объявило Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что целью мероприятий является ликвидация позиций Вооруженных сил Армении.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что известно о ситуации в Нагорном Карабахе.