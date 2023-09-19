«Практика гитлеризма»: Захарова назвала ВСУ последователями нацистов времен ВОВ

Фото: © РИА Новости / Владимир Юдин

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Дипломат перечислила чудовищные преступления «защитников» киевского режима, совершенные ими только за последнюю неделю.

Боевики киевского режима продолжают совершать кровавые преступления против жителей российских регионов и пленных военнослужащих, сопоставимые по жестокости с деяниями нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Он перечислила ряд преступлений, которые украинские боевики совершили только в течение нескольких последних дней. В их числе обстрел Донецка и расположенных на его территории Святого Равноапостольного князя Владимира и Свято-Игнатьевского храмов, удар крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе и жилому кварталу в Новой Каховке, в результате которых были ранены и погибли местные жители.

Также Захарова упомянула о появившихся в сети жутких кадрах, на которых украинские боевики гонят двух пленных в форме российской армии в сторону минного поля для его разминирования «вживую».

«Подобные чудовищные преступления совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Сегодня их последователи на Украине старательно перенимают эти изуверские практики гитлеризма», — заявила Захарова.

Возрождение нацизма и героизация членов националистических группировок, в частности Украинской повстанческой армии* (УПА), начались на Украине в начале 1990-х годов, после развала СССР. А в 2004 году, в ходе так называемой «оранжевой революции», произошла резкая радикализация украинского национализма, когда его наиболее ярые приверженцы получили доступ во власть и стали ее опорой.

Политику поощрения национализма активно поддержали действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко. При них современные праворадикальные и националистические партии Украины приняли активное участие в формировании так называемых добровольческих батальонов (а по сути карательных отрядов и бандформирований), которые затем были включены в состав Нацгвардии Украины.

Так, с 2014 года в стране стали формироваться подразделения, в будущем получившие печальную известность как нацбаты «Азов» ** и «Айдар» **. В них набирали в первую очередь радикалов, неонационалистов, футбольных ультрас, которых учили обращаться с оружием, вести полевые бои, отправляли воевать с «сепаратистами» Донбасса.

Основным занятием националистических группировок, сформированных в том числе из уголовников-рецидивистов, стали убийства, мародерство, изнасилования, пытки и похищения людей.

Политолог Александр Асафов в апреле 2022 года заявил, что украинские нацформирования в большей степени «производили террор мирного населения, стреляли в спины беженцам, которые пытались выйти по гуманитарным коридорам, удерживали людей в качестве „живого щита“».

На татуировках украинских боевиков часто встречается символика, которую специалисты относят к «белому национализму» или «белому расизму». Одна из самых популярных эмблем — 14/88. Ее изобрел американский ультраправый деятель Дэвид Лэйн, поклонник и последователь идей Адольфа Гитлера.

Националистические формирования стали одной из основных ударных сил так называемой «антитеррористической операции» (АТО), которая началась 14 апреля 2014 года, после вступления в силу соответствующего указа и. о. президента Украины Александра Турчинова.

В зону так называемой АТО вошли районы Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Силовая акция была направлена против жителей юго-восточных областей, которые не признавали насильственную антиконституционную смену власти в стране. В нескольких регионах руководство Украины подавило выступления протестующих силами МВД.

Однако в Донецкой и Луганской областях демонстранты взяли под свой контроль здания органов власти и начали формировать народное ополчение. Для борьбы с ним Киев задействовал военных и националистов. Самые ожесточенные сражения пришлись на 2014–2015 годы, затем конфликт из острой фазы перешел в позиционную войну. Все это время в Донецкой и Луганской областях гибли люди — военные и мирные, взрослые и дети.

22 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине, президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог Кочетков развенчал ложь представителей Киева, отрицающих нацизм на Украине.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ.

** — признана террористической и запрещена в РФ.