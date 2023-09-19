Украинцы требуют от Запада главных ролей во всех голливудских фильмах

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

Читайте нас в: Дзен Новости

Автор петиции ставит украинцев в один ряд с инвалидами и «ущемленными» представителями ЛГБТ.

На сайте для создания петиций Change.org появилось любопытное требование. Некий Федор Мактюк от имени Украинской ассоциации кинематографистов призывает западных киноделов отдавать «одну из главных ролей или значительную роль второго плана» во всех фильмах актерам с Украины.

Автор петиции уверяет, что таким образом украинцы привлекут внимание к «глубине боли своего народа», встав в один ряд с «расовыми или этническими группами, женщинами, людьми с ограниченными возможностями и сообществом ЛГБТК+». Требование направлено немецкому продюсеру Айрис Кноблох, которая с 2022 года занимает место президента Каннского кинофестиваля. За три дня петиция не набрала и сотни подписей, сообщает телеканал «360».

Конечно, на сайте Change.org петицию может оставить каждый, предлагая даже самые безумные идеи, однако, сама концепция квот для украинцев наталкивает на интересные размышления. Западный кинобизнес в последние годы превратился в парад нелепости. Стремясь угодить прогрессивным веяниям, Голливуд жертвует конечным качеством выпускаемых продуктов и здравым смыслом в целом.

«Это полнейшая деградация и общества, и кинематографа. Украину интегрируют в этот сошедший с ума западный мир и такие требования вполне в его духе. Но ничего общего со здравым смыслом тут нет. Претензии на такие квоты — признак неспособности на равных участвовать в общей конкуренции, где выигрывает более талантливый актер», — высказался по этому поводу политолог и экономист Александр Дудчак.

Забавно, что если руководствоваться логикой прогрессивного Запада, то и русские, составляющие 0,44% от населения США, являются этническим меньшинством и должны быть широко представлены в современных произведениях. Однако почему-то по отношению к русским это правило не работает, что заставляет задуматься об искренности намерений борцов за справедливость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему голливудские звезды отказались ехать на кинофестиваль.