Шойгу вместе с российской делегацией прибыл в Иран

Шойгу прибыл с делегацией в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

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В ходе рабочего визита запланированы переговоры с военным руководством страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с делегацией в Иран, чтобы провести переговоры с военным руководством страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран», — рассказали в ведомстве.

В ходе рабочего визита Сергея Шойгу запланирован ряд переговоров. Они будут способствовать укреплению российско-иранских военных связей и дальнейшему сотрудничеству, подчеркнули в Минобороны РФ.

Российскую делегацию встретили у главного здания генерального штаба Вооруженных сил Ирана. Шойгу поприветствовал начальник генштаба Мохаммад Багери. Мероприятие прошло с оркестром при участии роты почетного караула.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси предложил посредничество в украинском конфликте. Политический лидер подчеркнул, что США оказывает слишком большое влияние на политику Украины, поставляя стране вооружение. В свою очередь, это неизбежно ведет к дестабилизации и проблемам с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили укрепление сотрудничества в военной сфере.