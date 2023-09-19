Есть версия: почему западные СМИ раскрыли правду об ударе ВСУ по Константиновке

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Неужели иностранные аналитики начали смотреть на ситуации объективно?

Западная пресса сделала ряд публикаций, в которых раскрыла неудобную для Украины правду: удар по Константиновке, который унес жизни минимум 15 человек, был нанесен самими ВСУ. Для чего это делается, телеканалу «360» рассказал политолог Алексей Ярошенко.

По мнению эксперта, статьи про удар Украины по Константиновке были опубликованы, чтобы доказать необходимость новых поставок современного вооружения киевскому режиму. Ведь в материалах было указано, что удар наносился ракетой ЗРК «Бук» — старым советским комплексом ПВО, которому уже порядка 40 лет. То есть западная пресса подводит к тому, что Украина вынуждена пользоваться старым вооружением за неимением альтернативы.

«Подводят к тому, что надо повышать количество поставок киевскому режиму. Пока оно недостаточное, раз они пользуются старым советским оружием и раз самооборона приводит к гибели мирных жителей», — считает политолог.

Другими словами, как отмечает Ярошенко, простым гражданам Запада пытаются объяснить, что, во избежание новых жертв, Украине необходимо новое вооружение. И правдивые публикации в СМИ — не более, чем очередная пропаганда.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. США и страны Европы объявили действия России «агрессией» и начали активно поддерживать Украину, накачивая ее вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этот раз попросит Зеленский у американских «хозяев».