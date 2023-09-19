Политолог обвинил во лжи отрицающих нацизм на Украине политиков

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Киев в течение девяти лет активно продвигает неонацистский нарратив, связанный с пересмотром итогов Второй мировой войны.

Отрицающие идеологию нацизма на Украине представители Киева откровенно врут. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог Алексей Кочетков.

Так он прокомментировал заявления бывшего представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который в Международном суде ООН отрицал нацистскую сущность киевского режима.

«Человек, который заявляет, что нацизма на Украине нет, просто врет, как и большинство современных украинских политиков, которые на белое говорят черное, на черное — белое, смотрят в глаза и откровенно врут», — заявил эксперт.

Кочетков напомнил историю развития нацистской идеологии на Украине, где в течение девяти лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный, в первую очередь, с пересмотром итогов Второй мировой войны.

«Официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов* (ОУН) в годы Второй мировой войны, разработан украинским идеологом Дмитрием Донцовым и признан всеми исследователями как разновидность германского нацизма, просто переложенная на украинскую почву», — отметил политолог.

Он указал в качестве примера на националистические формирования на Украине и их политическое крыло — так называемый Нацкорпус, которые используют нацистскую символику.

В основу идеологии украинских националистов легла книга украинского философа Дмитрия Донцова «Национализм», вышедшая в 1926 году. Своей главной целью ОУН декларировало создание единого независимого украинского государства. При этом организация придерживалась крайне близкого к фашизму интегрального национализма и с первых же лет существования начала сотрудничество с немецкими спецслужбами, которое резко усилилось с приходом к власти в Германии нацистов.

После того, как в 1938 году в Роттердаме советская разведка ликвидировала руководителя ОУН Евгения Коновальца, организация раскололась на две фракции: одну возглавил экс-офицер австрийской и петлюровской армий Андрей Мельник, вторую — боевик из Галиции Степан Бандера. Оба они были завербованы в качестве агентов гитлеровской разведкой.

Впервые боевиков из состава ОУН немецкое командование использовало во время войны с Польшей в 1939 году. А перед нападением на СССР из украинских националистов на базе подчинявшегося абверу спецподразделения «Бранденбург-800» были сформированы батальоны «Роланд» и «Нахтигаль».

Известно, что боевики «Нахтигаля» с первых дней Великой Отечественной войны участвовали в массовых убийствах евреев и советских граждан. Кроме того, обе фракции ОУН стали основными поставщиками кадров для формирования карательных подразделений гитлеровской вспомогательной полиции и коллаборационистских органов «местного самоуправления» на оккупированных территориях УССР.

В 1942 году бандеровцы создали собственное вооруженное формирование под названием Украинская повстанческая армия* (УПА). Оно просуществовало до 50-х годов, пока советские спецслужбы не ликвидировали последние остатки боевиков. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы убили около 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, 400 тысяч советских военнопленных и 500 тысяч мирных украинцев. Одним из самых чудовищных и задокументированных преступлений боевиков УПА стали этнические чистки, проведенные в 1943–1944 годах и известные как Волынская резня.

Широко известны и преступления дивизии СС «Галичина», которая была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала были признаны преступной организацией.

Героизация членов националистических группировок началась на Украине в начале 1990-х годов, после развала Советского Союза. Представление о национальной идентичности по-прежнему базировалось на отрицании исторической связи с Россией, возвращении «исконных земель» и провозглашении лозунгов типа «Украина — для украинцев!».

Резкая радикализация украинского национализма произошла в 2004 году в ходе так называемой «оранжевой революции». Возрожденные УПА и ОУН не просто получают доступ во власть, но и становятся ее опорой.

Позднее Виктор Ющенко, занимавший пост президента, присвоил звание Героя Украины Роману Шухевичу (в 2007 году) и Степану Бандере (в 2010 году). А после государственного переворота 2014 года крайне правый национализм стал официальной государственной идеологией на Украине.

Президент Петр Порошенко в своих выступлениях часто на фоне безудержной русофобии декларировал приверженность Украины европейским ценностям и нормам международного права. Однако на практике такие тяжкие преступления, как расстрел участников Майдана, сожжение 48 жителей Одессы, убийство писателя Олеся Бузины, других государственных и общественных деятелей, совершенные боевиками праворадикальных националистических партий, расследуются формально, а преступники, как правило, остаются на свободе.

Эту политику продолжил и действующий глава государства Владимир Зеленский — в октябре 2022 года, уже после начала спецоперации по защите Донбасса, он наградил «Героем Украины» националиста Мирослава Симчича, самого известного из живших на тот момент палача поляков (умер в январе 2023 года).

Современные праворадикальные и националистические партии принимали активное участие в формировании так называемых добровольческих батальонов, которые затем были включены в состав Национальной гвардии Украины и стали называться территориальными батальонами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский политик Джеффри Янг назвал отрицание нацизма на Украине ложью и самообманом.

* — признана экстремистской и запрещена в РФ.