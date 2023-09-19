Politico: дипломат ЕС усомнился в трезвости Качка после его слов о ВТО

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Еврокомиссии предложили подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию. Но в адекватности предложения сразу же усомнились.

В Евросоюзе допустили, что заместитель министра экономики Украины Тарас Качка мог быть пьян, когда говорил о жалобах во Всемирную торговую организацию (ВТО) после запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии. Об этом пишет издание Politico.

«Этот мужчина был пьян?» — сказал один из дипломатов ЕС.

Качка, в свою очередь, ответил, что в союзе просто не были готовы к «ясным формулировкам» украинской стороны по данному вопросу.

Помимо этого нашлись и другие темы, проявившие явные разногласия. Некоторые европейские дипломаты начали обвинять Польшу за то, что она якобы бросила Украину «под колеса автобуса». Другие и вовсе предложили подать на Польшу, а также Венгрию и Словакию в суд. Предложение было мотивировано тем, отмечается в материале, что эти три страны своим решением порвали единство Евросоюза, в частности в вопросе взаимодействия с украинского стороной.

Еврокомиссия несколькими днями ранее приняла решение снять ограничения на ввоз четырех наименований из списка запрещенной украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС. Однако Польша, Венгрия и Словакия с таким решением были не согласны — они в одностороннем порядке продлили действие санкций.

Качка отреагировал на действия Варшавы, Будапешта и Братиславы, пригрозив введением Киевом ответных санкциях, которые могут коснуться импорта фруктов и овощей. Замминистра экономики также проинформировал о подаче жалобы в ВТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз готовится к ожесточенной борьбе за 12-й пакет санкций против России.