В Госдуме призвали россиян носить маски и пользоваться антисептиками

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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Еще одного локдауна ждать не стоит

Наступила осень, а это значит, что выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Однако в этом году перечень сезонных заболеваний пополнился еще и COVID-19. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова рассказала сайту URA.RU, какие меры будут приняты для борьбы с коронавирусом в этом году.

По словам эксперта, ситуация с распространением заболевания в России находится под контролем — рост заболеваемости не превышает ожидаемых значений.

«Говорить о возвращении серьезных ковидных ограничений, на мой взгляд, преждевременно. Конечно, в сезон простуд и распространения инфекционных заболеваний следует соблюдать простые меры предосторожности. Прежде всего, к ним относится применение масок и антисептиков, причем не только в лечебных учреждениях, но и во всех общественных местах», — высказалась Фролова.

Тамара также упомянула, что еще одного локдауна ждать не стоит. Некоторые организации могут по собственному усмотрению перевести работу на дистанционный формат, однако это не обязательно. По словам Фроловой, сегодня удаленный вариант работы не влияет на делопроизводство.

«В остальном — паниковать не надо. Мой совет — берегите себя, свое здоровье и всегда соблюдайте меры профилактики, чтобы снизить риск заболевания», — подытожила депутат.

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