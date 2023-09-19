Российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Киевский режим попытался атаковать территории РФ около 13:00 по московскому времени.

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Киевский режим использовал беспилотник самолетного типа для реализации атаки, однако действия противника были успешно пресечены. Дрон был сбит в районе 13:00 по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

В каком именно районе был ликвидирован вражеский БПЛА — не сообщается. Информации о пострадавших или разрушениях также не поступало.

Украинская сторона регулярно предпринимает попытки совершать террористические атаки на российские территории. Силы ПВО, а также РЭБ и авиация ВС РФ успешно борются с ними. Приграничные регионы подвергаются обстрелам.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области.